Lojas do grupo Inditex encerram no Nosso Shopping

Na sequência do surto de Covid-19, o grupo da Zara decidiu encerrar, a partir de hoje, quarta-feira, todas as lojas em Portugal. Por conseguinte, cerca de 350 lojas ficam fechadas por tempo indeterminado, mas o comércio online continua.

Segundo o Observador, o grupo espanhol Inditex decidiu fechar, a partir desta quarta-feira, todas as lojas em Portugal. Esta decisão abarca o encerramento de cerca de 350 espaços, entre lojas de rua e pontos de venda em centros comerciais, incluindo todas as marcas do grupo, ou seja, Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe e Lefties, algumas das quais disponíveis no Nosso Shopping, em Vila Real.

