Youth Academy vai promover cimeira para o interior

“Jovens de hoje, líderes de amanhã”

A Youth Academy, associação juvenil do distrito de Vila Real, vai promover, entre outubro e março do próximo ano, a Interior Summit, um congresso inovador e único no distrito de Vila Real. Num modelo interativo e híbrido (presencial e online), o Interior Summit irá realizar-se entre outubro e março, com várias iniciativas de debate na região.

Para o debate são chamados vários convidados, desde empresários locais até grandes figuras do panorama nacional em diversas áreas, que estarão em contacto direto com os jovens, que têm neste conjunto de iniciativas uma oportunidade única para exporem e potenciar as suas ideias para o futuro da sua região.

É desta forma que a Interior Summit pretende desempenhar um papel importante na formação e preparação dos jovens, capacitando-os para uma intervenção cívica plena, pensando e agindo no Interior do país. “Porque os jovens de hoje serão os líderes de amanhã”.

No próximo dia 15 de outubro terá lugar a sessão de abertura da Interior Summit, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real, pelas 18h00. Esta sessão contará com as intervenções de Duarte Mairos, Presidente da Youth Academy, Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Isabel Ferreira, Secretária de Estado da valorização do Interior e uma mensagem em vídeo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.