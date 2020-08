Youth Academy reuniu com Presidente da República

A Youth Academy, no dia 30 de julho, deslocou-se até Lisboa para reunir com o ministério da Educação, através do Gabinete do Secretário de Estado do Desporto e Juventude e, seguidamente, com a Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Rita Saias no Museu Nacional do Azulejo, e encontrar-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nestas reuniões, os elementos da Youth Academy apresentaram a sua associação, estreitaram as relações com as diferentes entidades e levaram uma reivindicação relacionada com a dificuldade de acesso ao associativismo por parte dos jovens. “Esta situação está ligada com a lei de agosto de 2019 para regular e modificar algumas normas do acesso ao associativismo juvenil. Essa lei prevê uma isenção, mas quando a associação se regista no público não é direta, os jovens têm de pagar 375 euros pelo registo que só é reembolsado posteriormente”, explicou Duarte Mairos, presidente da Youth Academy, acrescentando que a solução seria tornar essa isenção direta.“Defendemos a isenção direta, isto é, que a associação, no momento em que se regista, não tenha de pagar para mais tarde ser reembolsado criando problemas de ordem contabilística na associação. No caso do registo acontecer num privado, o pagamento tem de ser feito diretamente pelo estado e não obrigar a associação a pagar o valor solicitado levando à não obtenção da quantia em causa”, reforçou.

Na parte da tarde, a delegação da Youth Academy reuniu com Manuel Ramalho, Presidente do International Club of Portugal, na sede do mesmo. Esta reunião resultou na assinatura de um protocolo de parceria entre as duas instituições ainda este ano.

Por fim, no final da tarde, a associação reuniu com Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem apresentou iniciativas que tem vido a desenvolver desde janeiro. Segundo Duarte Mairos, a “capacidade de fazer acontecer e o trabalho desenvolvido pela associação juvenil deixou o Presidente da República admirado”. Facto que o levou a confirmar a sua presença na abertura do Interior Summit em Vila Real nos dias 15 e 16 de outubro.