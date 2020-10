Yasmin Bellizzi representa Vila Real no Miss Queen Portugal

A organização do CNB Portugal – Concurso Nacional de Beleza – elegerá, no final deste mês, uma candidata para representar Vila Real em cada uma das categorias do concurso, Miss Queen Portugal, Miss Teen Portugal e Mrs Portugal.

O concurso tem a missão de ressignificar a beleza da mulher e usá-la como potência para motivar e influenciar pessoas a viver uma vida melhor, mais sustentável e inclusiva, aceitando a singularidade de cada um.

Yasmin Bellizzi tem 26 anos, é brasileira e italiana e vive em Portugal desde 2017. É mestre em engenharia civil e trabalha na área de sustentabilidade, além de criar conteúdos digitais que partilha no Instagram (@yasminbellizzi), com o objetivo de influenciar pessoas a irem atrás dos seus sonhos, entre outros assuntos como moda e viagens. E agora, é candidata ao Miss Queen Portugal Vila Real.

“Participar desse concurso é um modo das pessoas de Vila Real me conhecerem e conhecerem o meu propósito de lutar por um mundo mais inclusivo para as mulheres e mais sustentável. Já é uma honra ter sido selecionada como candidata, mas ter a oportunidade de representar Vila Real na etapa nacional será uma honra maior ainda. Esta também é uma forma de retribuir e agradecer tudo o que Vila Real já significou e fez por mim. Agradeço a oportunidade para também agradecer aos meus patrocinadores By Rita Costa (@byritacostastore), Boutique Susinel (@butiquesusinel) e NOZ Tattoo (@noz.tattoo) por acreditarem em mim”, afirmou a candidata.

Para apoiar a candidata, telefone para o número é 760 459 357.

Além disso, há uma votação a decorrer no Instagram do concurso (@missqueenportugal) para eleger a Miss Fotogenia da etapa de Vila Real. Para eleger a Yasmin, basta entrar na página, seguir, e dar gosto na foto da candidata. De realçar que para o voto ser válido, deve-se seguir a página do concurso.