Neste domingo, dia seis de janeiro, terá lugar o XXXII Encontro de Natal dos Cantadores ao Desafio, no pavilhão multiusos, em Valpaços.

Este evento terá inicio por volta das 15 horas com a concentração dos cantadores junto à Igreja Matriz; de seguida, realizar-se-á o Cantar dos Reis no Lar de S. José; às 17h30, ocorrerá a Celebração da Palavra na Igreja Matriz e, por fim, às 18h30, decorrerão as Desgarradas Alternadas, no Pavilhão Multiusos.

