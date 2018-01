XXV Encontro de Cantadores de Janeiras de Vila Real

Realizou-se hoje, desde as 14h30 até às 18h30, o XXV Encontro de Cantadores de Janeiras, no Teatro Municipal de Vila Real.

Participaram 22 grupos: Associação de Cultura, Etnografia e Folclore da Freguesia de Vale de Nogueiras, Associação Cultural e Recreativa “Acordar para a Música” de Mondrões, Associação Desportiva e Cultural de Constantim, Associação Desportiva e Cultural de Sabroso, Associação Desportiva e Cultural de Torneiros, Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Águas Santas, Centro Cultural “Mãos-à-Obra” do Couto, Coro Juvenil de Abaças, Coro Misto de Mouçós, Grupo de Cantares “A Voz do Campo” de Pomarelhos, Grupo de Cantares “Aléu”, Grupo de Cantares “Mar de Pedra”, Grupo de Cantares da Casa do Professor de Vila Real, Grupo de Cantares de Santa Marinha de Águas Santas, Grupo de Cantares de Vilarinho de Samardã, Grupo de Cantares do Centro Cultural de Andrães, MAGNIFICAT – Grupo de Jovens de Guiães, Rancho Etnográfico de Borbela, Rancho Folclórico “As Ceifeiras de São Dinis”, Rancho Folclórico e Recreativo de Borbela, Tuna de Bisalhães, Vozes do Alvão de Gravelos.

Além de algumas canções tradicionais, houve aquelas que fazem parte da tradição local e também alguns textos e músicas novos.

