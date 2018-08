À semelhança das edições anteriores, a Praça do Município acolheu na passada sexta-feira, dia 17 de agosto, a 24ª edição do Festival de Folclore do Concelho de Boticas.

O Rancho Folclórico Santa Maria de Covas do Barroso e o Rancho Folclórico de Beça foram os anfitriões da noite ao receber o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Creixomil (Guimarães), o Grupo Folclórico “As Estrelas de Gond Pontouvre” (França), vila geminada com Boticas, e a Rusga Típica da Correlhã (Ponte de Lima), para mais uma noite dedicada à música e danças tradicionais.

Como tem vindo a ser habitual nos últimos anos, o festival arrancou do Largo da Nossa Senhora da Livração, com os cinco ranchos folclóricos a desfilarem em cortejo até à Praça do Município.

Antes de iniciarem as suas atuações, os grupos receberam das mãos do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, e da Vereadora da Cultura, Maria do Céu Fernandes, o diploma e o Laço de Folclore alusivo à 24ª edição do evento.

Fernando Queiroga aproveitou o momento para deixar “uma palavra de apreço e gratidão a todos os grupos participantes pela forma exemplar como divulgam os usos e costumes tradicionais das diferentes regiões de Portugal e pelo empenhamento em manterem vivo o gosto pelo folclore”.