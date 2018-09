O Município de Vila Real levou a efeito, entre os dias 14 e 15 de setembro, a vigésima segunda edição dos Torneios Inter-Freguesias de Sueca e de Fito, dois eventos desportivos de matriz marcadamente popular de grande difusão no concelho e que a cada ano continuam a atrair muitos participantes e a proporcionar um convívio mais próximo entre as várias freguesias do concelho.

No dia 16 de setembro realizou-se o Torneio Inter – Freguesias de Fito, iniciativa que contou com a participação de 10 freguesias, num total de 32 participantes. Este Torneio decorreu no Jardim da Carreira, um espaço agradável que convida ao convívio e por onde passaram muitos vila-realenses provando que este jogo popular continua a ter muitos seguidores. No final do jogo de apuramento do primeiro classificado o Município de Vila Real brindou os presentes com um lanche convívio encerrando este torneio num ambiente de grande animação e confraternização.

Nos dias 14 e 15 de setembro realizou-se, na Câmara Municipal, o Torneio Inter – Freguesias de Sueca, no qual participaram 12 freguesias, num total de 44 participantes. Também aqui foi notável o convívio entre todos os participantes, numa competição renhida mas saudável, que se prolongou pela madrugada dentro.

REGISTO DAS CLASSIFICAÇÕES

XXII TORNEIO INTER – FREGUESIAS DE FITO

1º Classificado – Arroios B – Alberto Nascimento e Acácio Machado

2º Classificado – Andrães A – Fernando Silva e Feliciano Vidal

3º Classificado – Arroios A – José Matos e Jorge Costa

4º Classificado – Andrães B- Rolando Silva e José Augusto

XXII TORNEIO INTER – FREGUESIAS DE SUECA

XXII TORNEIO INTER – FREGUESIAS DE SUECA

1º Classificado – União de Freguesias de Pena Quintã e Vila Cova – Hermísio Maio e Alcides Maio,

2º Classificado – Torgueda A – David Miranda e Paulo Leite;

3º Classificado – União de Freguesias de Mouçós/Lamares – Tomás Teixeira e António Lopes;

4º Classificado – Andrães A – José Joaquim e Júlio Lopes;