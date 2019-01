Terminada a XXI Feira Gastronómica do Porco, edição em que passaram pela vila e Concelho de Boticas milhares de visitantes, o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, mostrou a sua satisfação pelo sucesso alcançado na realização deste certame, um dos mais importantes eventos organizados no Alto Tâmega e que abre uma série de feiras do fumeiro da região norte, “daí as responsabilidades acrescidas no que diz respeito à promoção e divulgação do que de melhor há e se faz no Alto Tâmega”, disse o edil.

Fernando Queiroga referiu que “as expetativas foram, mais uma vez, superadas. A Feira do Porco foi um sucesso, cumprimos todas as metas e objetivos estipulados muito graças à boa organização, mas sobretudo ao empenhamento dos produtores em manter a excelente qualidade dos produtos apresentados e comercializados durante todo o evento”.

“Continuamos a apoiar e incentivar os nossos munícipes a apostarem na agricultura e pecuária, que nos permite, em primeiro lugar, fixar população e, em segundo, gerar mais riqueza e dinâmica no Concelho de Boticas”, destacou o autarca.

Fernando Queiroga referiu ainda que “finda mais uma edição da feira é tempo de começar já a preparar e a trabalhar na próxima, pois só assim se consegue elevar o patamar de qualidade e excelência deste evento gastronómico”.

No final do dia de domingo, numa breve ronda pelos stands constatou-se que pouco ou nada restou de um ano de trabalho árduo. O sentimento de dever cumprido e de sucesso era comum a todos os produtores pois, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, escoaram praticamente tudo.

“No sábado já tínhamos vendido praticamente todas as chouriças, salpicões, alheiras e presunto. Ficaram apenas algumas peças da barriga, mas pouco mesmo. Foi, sem dúvida, uma feira muito produtiva e rentável”, disse Rosa Rodrigo.

A produtora de fumeiro afirmou ainda que “no próximo ano vou trazer mais produto para vender, porque as quantidades que faço já não são suficientes para tanta procura”.

Também Maria José Fernandes confirmou que “a feira correu muito bem, aliás, não poderia correr melhor, pois vendi tudo. Esta é uma atividade que dá muito trabalho, mas no final é uma satisfação ver os cestos todos vazios. Desde que participo tenho vindo a aumentar a quantidade de fumeiro que trago para venda e o próximo ano não vai ser exceção”.

Domingos Baía, outro produtor local, referiu que “as vendas foram muito boas pois vendi praticamente tudo, mas aquilo que me deixa mais satisfeito é constatar que já tenho clientes fixos que todos os anos vêm de propósito para comprar o meu produto”.

A Feira do Porco é apenas uma amostra da vasta riqueza gastronómica, cultural, natural e paisagística, atestada com a recente distinção do Barroso como Património Agrícola Mundial, existente um pouco por todo o Município de Boticas.

“Atrevo-me a dizer que quem vem a Boticas uma vez fica com vontade de voltar e isso deixa-me extremamente feliz e satisfeito porque é a garantia de que o nosso trabalho dá frutos”, concluiu o Presidente da Câmara.