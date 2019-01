XXI Feira Gastronómica do Porco – Capítulo Geral da Confraria Gastronómica da Carne Barrosã

O Santuário do Senhor do Monte, em Pinho, acolheu no passado sábado, dia 12 de janeiro, mais um Capítulo Geral da Confraria Gastronómica da Carne Barrosã.

O encontro, inserido no programa da XXI Feira Gastronómica do Porco, iniciou-se com a concentração dos confrades e confreiras representativos das diferentes Confrarias existentes no país, no Átrio da Câmara Municipal de Boticas, seguindo-se o tradicional desfile pelo centro da vila.

O ponto alto do Capítulo Geral aconteceu já no Santuário do Senhor do Monte com a entronização de novos confrades e confreiras, que assumiram o dever da missão, através da entrega da Insígnia, do Pau de Lodo e da assinatura solene no Livro de Honra.