Nos próximos dias 11 a 13 de janeiro, irá decorrer a XXI Edição da Feira do Porco de Boticas, no pavilhão de multiusos. Um evento realizado pelo Município de Boticas, em pareceria com a Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB) no qual se espera por mais de 70 mi visitantes e em que serão disponibilizadas mais de 40 toneladas de fumeiro.

O presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, adiantou que, nestas últimas edições, houve uma “evolução brutal” relativamente ao controle de qualidade dos produtos, o que faz com que os visitantes recebam apenas produtos de qualidade, uma das principais marcas desta feira. “As pessoas sabem que se vêm cá, têm produtos de qualidade, um acolhimento excelente, com condições excelentes, o pavilhão é excelente e, depois têm toda uma oferta desde a animação às nossas tradições. Nós pugnamos para atrair e reter gente nestes territórios, e a melhor forma de não abdicar desta responsabilidade é a garantia da qualidade dos nossos produtos”, explicou Fernando Queiroga.

No primeiro dia, a apresentação solene decorrerá às 16 horas, porém, o pavilhão abrirá as suas portas ao meio dia.

Às 18 horas, decorrerá a ronda das tasquinhas, e entre as 19 e as 23 horas, a animação estará ao cargo d’ Os Lordes. O encerramento será à meia noite.

Dia 12, a abertura da feira está marcada para as 10 horas, e este dia será marcado com o almoço nas tasquinhas, várias animações e a chega de bois.

Concurso “Melhor Chouriça e Salpicão”

Nesta 21ª edição, para além das tasquinhas de sabores tradicionais e da animação do certame, no dia 12, pelas 17 horas, haverá uma novidade: o concurso de fumeiro que visa premiar a melhor chouriça e o melhor salpicão do lombo. Um concurso no qual poderão participar todos os produtores presentes no certame e em que os vencedores serão nomeados, às 18 horas, após a realização das provas cegas e da respetiva avaliação.

“Este ano, a novidade é o concurso da chouriça e do salpicão, realizado para que haja um maior incentivo, um maior espevitar dos nossos produtores e para estes se orgulharem ainda mais, criando uma pequena competição saudável”, disse o presidente da Câmara Municipal de Boticas.

No último dia, 13 de janeiro, a feira contará com a presença da TVI, com o programa “Somos Portugal” e, para além disso, haverá animação das 11 às 13 horas, seguindo-se o almoço nas tasquinhas, a chega de bois e, por fim, a entrega dos diplomas de participação às 17h30.O dia continuará com a ronda das tasquinhas às 18 horas e a feira encerrará às 22 horas.

CR