Reviveu-se na Praça do Município, no passado domingo, 6 de Janeiro de 2019, a tradição dos cantares das Janeiras. Durante toda a tarde, os oito grupos do concelho participaram no XVI Encontro de Cantadores de Janeiras do concelho de Santa Marta de Penaguião, presenciado por muitas pessoas que aplaudiram as várias atuações nos cantares ao Menino e aos Reis acompanhadas por instrumentos musicais tradicionais.

De forma a complementar o encontro, decorreu igualmente uma feira na qual estiveram presentes alguns expositores com produtos regionais nomeadamente, o mel, o pão, os fumeiros, vinhos, doçaria e ainda o artesanato, constituindo uma mostra interessante da identidade dos saberes e sabores do concelho.

Como o dia dos Reis é também sinónimo de ofertas, durante o Encontro, decorreu ainda a entrega dos Prémios ao Quadro de Valor e de Excelência aos alunos do 1,2 e 3º Ciclos do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião. Entrega esta que já é habitual para os alunos do 2º e 3º ciclo e que pela primeira vez contemplou os alunos do 1º ciclo. “Aliar a educação à Cultura, para que as nossas crianças e jovens contactem com algumas das nossas tradições foi uma das razões para a escolha da data pelo executivo municipal”.

O Presidente do Município, Dr. Luís Machado, realçou a importância do Encontro de Cantadores como um acontecimento de relevo representativo da cultura popular do concelho, e promocional para o convívio e alegria entre as pessoas que foi notória durante todo o evento.