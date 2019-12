Realiza-se no dia 28 de Dezembro de 2019, pelas 18horas, com partida no Regimento de Infantaria 13 e chegada na Praça do Município (Avª. Carvalho Araújo), a XIV S. Silvestre Cidade de Vila Real, na qual se integrará uma Caminhada S. Silvestre Cidade de Vila Real com a distância de 6,5 km, sem fins competitivos.

A XIV S. Silvestre Cidade de Vila Real é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila Real, do Regimento de Infantaria 13, da Associação de Atletismo de Vila Real, Fundação Inatel, Policia Segurança Pública e Junta de Freguesia de Vila Real.

A S. Silvestre Cidade de Vila Real é única, não só pelas características do terreno, mas também pelo seu caráter solidário, apoiando todos os anos uma instituição de solidariedade social, sendo a Liga dos Combatentes a contemplada na edição deste ano.