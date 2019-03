XII Fim de Semana Gastronómico dos Milhos em Ribeira de Pena

De 1 a 3 de março, o Município de Ribeira de Pena, em parceria com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, promoveu o XII Fim de Semana Gastronómico dos Milhos com o objetivo de dar visibilidade à cozinha local.

Aderiram a esta iniciativa, os restaurantes: São Pedro, Tá-se Bem, Cantinho do Churrasco, Pizaria Zira e Churrasqueira da Venda Nova, assim como o Pena Aventura Park e o Pena Park Hotel.

Durante os três dias dedicados a este evento, os restaurantes aderentes deram destaque aos milhos ricos “esgravatados, esfuçados e escornados”, isto é, servidos com carnes de frango, porco e vitela. As ementas incluíram ainda pataniscas de bacalhau, alheiras e salada de rachada enquanto entradas, bem como chila no forno e maçã assada de sobremesas. A demonstração da riqueza gastronómica do concelho passou também pela degustação de um excelente vinho verde.

O XII Fim de Semana Gastronómico dos Milhos visou a valorização deste prato típico que se baseia em produtos de qualidade genuína, cozinhados segundo as receitas tradicionais, com vista a atrair mais visitantes e, deste modo, impulsionar a economia local.