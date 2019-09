XI Lagarada Tradicional celebrou a vindima em Celeirós do Douro

A XI Lagarada Tradicional, que decorreu em Celeirós do Douro nos dias 21 e 22 de setembro, foi um hino às vindimas, à vinha e ao vinho do douro e trouxe muita música e animação a todos os visitantes deste certame, que é já uma das referências da mais antiga região demarcada do mundo.

O programa do evento contou com dois dias de muita animação e começou no sábado de manhã com a abertura oficial do certame, que contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Celeirós do Douro e do Vice-Presidente do Município de Sabrosa.

Depois, as ruas e os lagares da aldeia sabrosense encheram-se de animação e o programa “Aqui Portugal”, da RTP 1, que emitiu em direto a partir de Celeirós do Douro, deu durante todo o dia destaque à festa e ao que de melhor há no concelho de Sabrosa.

A festa continuou no domingo. Com as condições meteorológicas a melhorarem, as ruas encheram-se de visitantes que não quiseram perder todos os momentos da festa, que contemplou atuações de vários grupos de concertinas, Zés Pereiras, teatro de rua e outros de caráter popular presentes.