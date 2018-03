X Edição dos fins de semana gastronómicos em Vila Real

De 23 a 25 de março, o Município de Vila Real, em estreita colaboração com a Turismo do Porto e Norte, promove o X Fim-de-Semana Gastronómico. As tradicionais Tripas aos Molhos e as Peras Bêbedas com Vinho do Porto são as especialidades gastronómicas escolhidas para representar Vila Real nesta mesma edição, que poderão ser apreciadas nos seguintes restaurantes:

Adega Regional Passos Perdidos; Bons Tempos Restaurante & Petiscos; Curva 24 – Refeições & Petiscos; Le Buffet – Hotel Miracorgo; Hotel Quinta do Paço; Hotel Miraneve; Restaurante A Viúva; Restaurante Convívio; Restaurante Grill O Costa; Restaurante Maranus; Restaurante Marisqueira Terramar; Restaurante Paulo; Restaurante Stop.