WTCR: Tiago Monteiro venceu derradeira corrida em Vila Real

Tiago Monteiro conseguiu vencer a terceira e derradeira corrida da etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo, em Vila Real, que se realizou este domingo à tarde. O piloto português, de 42 anos, repetiu a vitória da edição de 2016 do WTCC.

Tiago Monteiro partiu em segundo lugar, na grelha de partida, mas à quarta volta conseguiu ultrapassar – na Araucária – o seu colega de equipa, o jovem húngaro Attila Tassi, que por sua vez caiu para quinto lugar, aparentemente por problemas com o seu Honda Civic.

Yvan Muller chegou depois ao segundo lugar, à quinta volta, altura em que realizou com sucesso a Joker Lap, obrigatória na etapa portuguesa do WTCR. À sexta volta, Tiago Monteiro ganhou vantagem e arriscou a Joker Lap, conseguindo, no entanto, manter a liderança da corrida, à frente do francês, penta-campeão do mundo, da Cyan Racing Team.

Até ao final, Tiago Monteiro conseguiu alargar a distância para o adversário direto, Yvan Muller, segurando a primeira posição e “cavando o fosso” para os restantes pilotos. Yann Ehrlacher fechou o pódio na terceira posição.

Visivelmente emocionado, Tiago Monteiro disse: É difícil descrever a sensação. É incrível ganhar aqui. Não imaginam o esforço que foi, depois de tudo o que passei. Por isso é que isto é um campeonato do mundo. Temos que ser os melhores, ter muita coragem”.

Com este resultado, Tiago Monteiro conquista 25 pontos, quase a totalidade dos pontos que tinha angariado este época, à partida para esta prova, a 6ª do campeonato do mundo.

De referir que a corrida teve um total de 14 volta, a mais longa do fim de semana, uma vez que o Safety Car entrou em pista, à segunda volta, depois de um acidente na zona de Abambres.