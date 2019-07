WTCR: Tiago Monteiro pontua em Vila Real

Tiago Monteiro (Honda Civic) conseguiu pontuar, esta tarde, na segunda corrida do fim de semana do FIA WTCR, no 50º Circuito Internacional de Vila Real. Apesar de ter partido em 9º lugar, o piloto português terminou a prova na 10ª posição e conquistou 6 pontos.

O piloto espanhol, de apenas 19 anos, Mikel Azkona (Cupra), foi primeiro a cortar a meta e estreou-se a vencer no WTCR. Seguiu-se o chinês Ma Qinghua (Alfa Romeo), que tinha partido na primeira posição da grelha. O argentino Esteban Guerrieri (Honda Civic) fechou o pódio.

Mikel Azkona, piloto da PWR Racing Cupra TCR, partiu em terceiro lugar, mas foi o melhor na realização da Joker Lap, ultrapassando Esteban Guerrieri e Ma Qinghua.

Para a principal corrida do dia (main race), com um total de 13 voltas, que se realiza pelas 17h, Tiago Monteiro vai partir na primeira linha, no segundo lugar da grelha de partida, com possibilidade de chegar ao pódio, uma vez que fez o 2º melhor tempo na qualificação de hoje.