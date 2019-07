WTCR: Tiago Monteiro otimista para a corrida em Vila Real

O herói da casa, Tiago Monteiro, vai recordar-se do pódio de 2016, quando disputar a Corrida de Portugal do WTCR este fim-de-semana. Depois de ter perdido o evento do ano passado, enquanto recuperava de ferimentos graves na cabeça e pescoço sofridos durante um acidente de testes em setembro de 2017, Monteiro vai regressar às ruas de Vila Real para o sexto evento da WTCR 2019 – FIA World Touring Car Cup.

“Eu gosto sempre de correr em Vila Real porque os fãs portugueses são dos mais apaixonados do mundo”, disse o piloto da KCMG. “A minha vitória aqui em 2016 é o momento mais incrível da minha carreira de carro de turismo, com milhares de pessoas reunidas ao redor do pódio e cantando o hino nacional. Seria incrível repetir isso neste fim de semana, mas honestamente, temos apenas que ver onde podemos chegar”, referiu.

“Em termos de equipa, demos um grande passo em frente no circuito de Nürburgring e, se conseguirmos manter essa tendência, estaremos bem. Com 50 quilos de peso de compensação, no entanto, isso pode ser difícil”, concluiu.