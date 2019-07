WTCR em Vila Real: Kristoffersson foi o mais rápido na segunda sessão de treinos

Johan Kristoffersson liderou a segunda sessão de treinos livres no FIA WTCR, com seis marcas de construtores a ocuparem o top 10 no Circuito Internacional de Vila Real. O Volkswagen Golf GTI estabeleceu o seu melhor tempo no final da sessão, com a sua marca de 2m00.110s a ser mais rápida do que o Norbert Michelisz, da BRC Hyundai N Squadra Corse, por 0.357s.

“Eu realmente gosto desse circuito”, disse o ex-campeão mundial da FIA Rallycross e recém-chegado ao WTCR. “Coloquei pneus novos para esta sessão e o resultado foi bom. É um circuito citadino, mas também é de alta velocidade, e eu realmente gosto disso. Estávamos a tentar de tudo com o carro antes da qualificação e vamos aproveitar o que aprendemos para tentar colocar os quatro VW Golfs o mais alto possível na grelha”, disse Kristoffersson.

A sessão de 30 minutos teve uma bandeira vermelha depois de 12 minutos, quando Mikel Azcona, da PWR Racing, enfrentou Tom Coronel, o piloto do Cupra TCR, que sofreu um impacto na suspensão traseira. Coronel foi então forçado a abandonar, depois de o carro se incendiar em plena pista.

Yvan Muller foi outro a sofrer problemas na sessão de treinos livres. O francês embateu contra as barreiras que delimitam a pista, danificando uma das rodas.

Tiago Monteiro, que corre num Honda Civic, fez o 15º melhor tempo, com 2m1.5s, dois segundos mais rápido do que a primeira sessão de treinos livres da passada sexta-feira.

As qualificações para a Corrida 1, deste sábado, estão marcadas para as 11h.

Tempos em direto: https://www.fiawtcr.com/live-timing/