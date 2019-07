A TVI 24 e a Eurosport vão transmitir as segundas e terceiras corridas do FIA WTCR em Vila Real, às 15h30 e às 17h, deste domingo. Veja a corrida através da televisão ou nos meios habituais.

Para acompanhar reportagens no local, em direto, ao longo do dia, aceda ao link:

https://tvi24.iol.pt/direto

Por motivos de direitos televisivos, não é possível ver em direto, através da internet, no site da TVI, as 2ª e 3ª corridas do WTCR.