WTCR em Vila Real: Tiago Monteiro termina em 23º lugar

Tiago Monteiro terminou na 23ª posição a primeira corrida deste fim de semana, do FIA WTCR, no 50º Circuito Internacional de Vila Real, realizada neste sábado, cortando a meta com mais 40 segundos do que o líder, o húngaro Norbert Michelisz.

O piloto luso arrancou na 14ª posição (fez o 15º tempo na qualificação, mas beneficiou da penalização de Kevin Ceccon), na grelha de partida, e ainda chegou ao 12º lugar. No entanto, a meio da corrida, mais precisamente na quinta volta, Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini (Hyundai) chocaram, pouco depois da meta, à entrada para a primeira curva, e o português caiu para a 24ª posição. Depois, até ao final das 11 voltas, apenas recuperou uma posição.

“No dia de hoje, o resultado final foi diferente do pretendido, mas as corridas de automóveis são mesmo assim. Estou feliz por regressar e espero que amanhã o dia corra melhor”, referiu, no final, visivelmente desalentado.

Norbert Michelisz (Hyundai), que fez o melhor tempo nas qualificações, terminou em primeiro lugar, seguido de Yann Ehrlacher, da Cyan Racing e Augusto Farfus (Hyundai).

Amanhã, as qualificações para a 2ª e 3ª corridas do WTCR realizam-se a partir das 10h da manhã, com as provas a acontecerem às 15h30 e às 17h.