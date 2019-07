WTCR em Vila Real: Tiago Monteiro parte em 15º para a 1ª corrida

O português Tiago Monteiro, que regressou à pista citadina de Vila Real na edição de 2019 do WTCR, depois de no ano passado não ter participado por lesão, conseguiu o 15º melhor tempo nas qualificações para a primeira corrida, que acontecem este sábado, pelas 15h15.

O piloto portuense conseguiu um tempo de 2m0.7s, melhor do que os treinos livres, mas longe dos primeiro lugares da grelha de partida. Tiago Monteiro disse que era “bom estar de volta”, depois de terminar entre os 15 primeiros nas duas sessões de treinos livres em Vila Real.

As qualificações foram lideradas por Norbert Michelisz, da Hyundai, com o tempo de 1m59.5s, que parte assim em primeiro lugar na Pole Position, seguido de Augusto Farfus e do francês Yann Ehrlacher.

A primeira corrida do WTCR, em Vila Real, está marcada para as 15h15.