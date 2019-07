WTCR em Vila Real: Tiago Monteiro faz o 2º melhor tempo na 2ª qualificação

Tiago Monteiro conseguiu o segundo melhor tempo da segunda ronda de qualificações, do FIA WTCR, que se realizou neste domingo de manhã, no 50º Circuito Internacional de Vila Real.

O português – que fez a sua melhor volta em menos de dois minutos, recuperando um segundo em relação ao dia de ontem – vai partir em 9º, na segunda corrida do WTCR, que arranca às 15h15, hora prevista, uma vez que a grelha será invertida para os 10 primeiros classificados.

O chinês Ma Qinghua, da Alfa Romeo, apesar de ter sofrido um acidente, foi décimo classificado nos tempos cronometrados e vai partir à frente na Pole Position, na segunda corrida, caso o seu carro seja reparado a tempo. Para a terceira corrida, prevista para as 17h, Tiago Monteiro vai partir em 2º lugar na grelha.

O jovem Attila Tassi, piloto húngaro da Honda, de apenas 20 anos, conseguiu o melhor tempo desta qualificação, com 1m59.8s, seguindo do companheiro de equipa, Tiago Monteiro, com 1m59.9, e de Yann Erhlacher, francês da Cyan Racing, com 2m00.1s.

Para Tiago Monteiro, “este foi o momento certo”. “Tivemos muitos meses difíceis, mas trabalhamos muito para encontrar soluções e obter uma dobradinha aqui, nas qualificações, é uma loucura. Estou feliz por Átila, por mim e pela equipa”, disse.