WTCR em Vila Real: Tiago Monteiro confiante para domingo

Tiago Monteiro está confiante que pode fazer mais progressos nas duas corridas que restaram do FIA WTCR do circuito internacional de Vila Real e que acontecem este domingo. O “heróio” nacional, que estava na 12ª posição quando embateu contra Gabriele Tarquini, acabou a corrida deste sábado na 23ª posição.

“O Tarquini saiu da joker lap, eu vinha com mais velocidade, consegui perceber que ele vinha ao meu lado, mas ele travou, bloqueou as rodas e levou-me com ele. Estragou-nos a corrida aos dois”, explicou Tiago Monteiro.

Sobre o desfecho da corrida, Monteiro disse: “O resultado final não era o que eu esperava, mas as corridas são assim mesmo. Estou feliz por estar de volta. É sempre um desafio correr por aqui. É uma pista muito difícil e qualquer erro pode ser fatal. Sabíamos que poderia ter corrido um pouco melhor, mas temos lutado muito desde Marraquexe (Marrocos) e estamos gradualmente a voltar ao ritmo ideal. Estou contente com o trabalho que temos desenvolvido”.

O piloto espera, no entanto, melhorar os tempos no segundo dia de provas. “Estou bastante motivado e confiante com o carro agora, em comparação com as outras etapas, por isso estou muito otimista em relação ao amanhã. Mas vamos ver. Eu, sinceramente, acho que temos um passo maior pela frente”, disse o piloto da Honda, no final da corrida de hoje.

Por fim, o piloto portuense agradeceu o apoio do público de Vila Real. “Estou muito grato por estar aqui, com todo este apoio do público. É realmente incrível. O facto de não ter corrido no ano passado dá-me uma muita motivação extra para voltar. Estou a aproveitar cada momento!”, disse.

O português ocupa a 25.ª posição do campeonato, com 23 pontos, conseguidos na jornada de abertura, no circuito citadino de Marraquexe.