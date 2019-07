WTCR em Vila Real: Pilotos pedem continuidade do circuito

Os pilotos do WTCR que subiram ao pódio neste fim de semana, no Circuito Internacional de Vila Real, juntaram-se em uníssono para defender a continuidade desta prova no campeonato, uma vez que o contrato com os promotores termina este ano.

Tiago Monteiro, o grande vencedor desta temporada, afirmou, em tom de brincadeira, que “se pudesse fazer-se aqui um campeonato inteiro, era bom”.

O francês Yvan Muller, que foi o segundo classificado da corrida principal deste fim de semana, concordou com o piloto vila-realense, adiantando que o ambiente no circuito de Vila Real “é incrível”. “Ver todas as bandeiras e as pessoas a gritar é um ambiente que não vemos em muitos locais”, afirmou.

Yabb Ehrlacher, no terceiro lugar do pódio, deixou, também ele, a promessa e o pedido de voltar para o ano. “Quando vemos um país a apoiar todos os pilotos, temos definitivamente de regressar no próximo ano”.