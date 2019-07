WTCR em Vila Real: Norbert Michelisz vence primeira corrida

Norbert Michelisz, da Hyundai, venceu a primeira corrida do FIA WTCR, no 50º Circuito Internacional de Vila Real, deste sábado à tarde. O húngaro, que fez o melhor tempo nas qualificações, terminou em primeiro lugar (com o tempo de 2m03s na melhor volta), seguido de Yann Ehrlacher, da Cyan Racing e Augusto Farfus (Hyundai).

“O dia começou como um sonho, na qualificação, ao fazer o melhor tempo. Estive sempre muito concentrado e acho que tive sorte. Correu muito bem. Essencialmente, foi um trabalha de equipa fantástico. Amanhã é outro dia. Vamos ver como corre”, referiu, no final.

Tiago Monteiro, da Honda, o único português em prova, não teve tanta sorte. Partiu em 14º mas sofreu um choque com Tarquini, a meio da corrida, terminado na 23ª posição, em 26 pilotos.