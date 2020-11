WTCR em Vila Real marcado para o fim de semana de 25 a 27 de junho

A Taça do Mundo de Carros de Turismo está de regresso a Vila Real em 2021. A etapa portuguesa do WTCR está agendada para o fim de semana de 25 a 27 de junho, informou a FIA em comunicado.

Depois da temporada de 2020 ser totalmente realizada na Europa, em resposta à pandemia COVID-19, o promotor Eurosport Events está a trabalhar numa parceria com a FIA, além de outros parceiros, para incluir no calendário três fins de semana de corridas na Ásia.

Assim, a temporada de 2021 está prevista para iniciar na Europa, com a etapa da Hungria (14-16 de maio), seguido da Eslovénia (22-24 de maio) e Alemanha (3-5 de junho), para depois regressar ao circuito de Vila Real, entre os dias 25 e 27 de junho. As provas europeias terminam na Espanha, entre 9 a 11 de julho.

Os eventos na China, Macau e Coreia do Sul estão dependentes de restrições que afetam as viagens entre continentes. No entanto, se a organização receber luz verde, marcará o regresso do WTCR a uma região tradicionalmente ligada às provas mundiais de desportos motorizadas.

Refira-se que todos os fins de semana do WTCR serão compostos de duas corridas, em vez das três atuais, como parte dos esforços contínuos para implementar medidas de redução de custos. Ao correr duas vezes em vez de três, o uso de consumíveis e componentes do carro é reduzido.

Calendário FIA World Touring Car Cup 2021:

WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 14-16 maio

WTCR Race of Slovakia, Slovakia Ring: 22-24 maio

WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 junho

WTCR Race of Portugal, Vila Real: 25-27 junho

WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 9-11 julho

WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 8-10 outubro

WTCR Race of China, Venue TBC: 5-7 novembro

WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembro