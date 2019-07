WTCR em Vila Real: Girolami foi o mais rápido nos treinos livres

Néstor Girolami começou da melhor maneira a Corrida de Portugal do WTCR, com o melhor tempo nos treinos livres, na desafiante pista de Vila Real, que aconteceram na tarde desta quinta-feira, o primeiro dia do 50º Circuito Internacional.

Ao volante de um Honra, Girolami alcançou a melhor volta de 2m01.971s, à frente de Medhi Bennani, da SLR VW Motorsport, e do seu compatriota Esteban Guerrieri, líder do WTCR – FIA World Touring Car.

“É uma boa maneira de começar o fim de semana, mas isso não significa nada, o importante é amanhã na qualificação”, disse Girolami. “Mas pelo menos me deu muita confiança para começar o fim de semana. O carro está em muito bom ritmo. A configuração que escolhemos está na direção certa. Estou muito orgulhoso da minha equipa porque eles fizeram um ótimo trabalho”, referiu, no final.

Todos os 26 carros, que competem este fim de semana em Vila Real, se apresentaram durante a sessão de 45 minutos.

Tiago Monteiro, que também corre num Honda Civic, fez o 15º melhor tempo, com 2m3.57s.

