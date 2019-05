Workshops sobre plantas comestíveisno Centro de Ciência

Nos dias 18 e 19 de maio irão decorrer, no edifício do Centro de Ciência, localizado no Parque Corgo, cinco workshops dedicados aos diversos usos das plantas silvestres. Trata-se de mais uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto O Valor dos Simples, cofinanciado pelo Programa Norte 2020, cujos objetivos se prendem com a recuperação de um conjunto de saberes e sabores e a contribuição para a criação de mecanismos de valorização do uso das plantas silvestres na gastronomia e na alimentação.



O primeiro workshop intitulado “Farmácia Verde”, realiza-se no dia 18 de maio, das 9h30 às 12h30, e será ministrado pela Maria Feliz da Associação Pró Hildegard Von Bingen, que abordará as propriedades medicinais das plantas silvestres. O segundo workshop, na área da etnobotânica, decorrerá neste mesmo dia, entre as 14:00 e as 18:00 horas, sob orientação da Ludares e Lugares que ensinará a construir Cestos de Palha e Silva.



No dia 19 de maio, Delmar Varela, da Ludares e Lugares, ministrará, das 9h30 às 12h30, um workshop sobre confeção de compotas e, das 14h00 às 16h00 horas, irá desenvolver várias receitas com a aplicação de mel e frutos silvestres. Para finalizar este fim-de-semana dedicado às plantas silvestres será realizado um workshop intitulado “Comida que Pisamos” ministrado pela Rupestris – Cooperativa Agrícola.



Todos os workshops são de inscrição obrigatória, através do email ambiente@cm-vilareal.pt, e limitada ao número de vagas disponíveis.