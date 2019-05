Workshops promovem o uso das plantas silvestres comestíveis

No passado fim-de-semana, dias 18 e 19 de maio, o Município de Vila Real, através do Serviço de Ambiente, desenvolveu, no âmbito do projeto “O Valor dos Simples”, cinco workshops dedicados aos diversos usos das plantas silvestres.



No primeiro workshop intitulado “Farmácia Verde”, ministrado pela Maria Feliz da Associação Pró Hildegard Von Bingen, abordaram-se as propriedades medicinais das plantas silvestres e a preparação de alguns produtos tendo por base o uso destas plantas. No segundo workshop, na área da etnobotânica, a Ludares e Lugares ensinou a construir Cestos de Palha e Silva, objetos que antigamente eram usados para guardar sementes e farinha e que hoje servem essencialmente para decoração. No domingo, a Ludares e Lugares, sob orientação de Delmar Varela, ensinou também a confecionar compotas e desenvolveu várias receitas com a aplicação de mel e frutos silvestres.



O fim-de-semana encerrou com um workshop intitulado “Comida que Pisamos” ministrado pela Rupestris – Cooperativa Agrícola, que pretendeu educar, informar e sensibilizar para a recolha segura e sustentável das plantas espontâneas com potencial gastronómico, nutricional e medicinal.

Os próximos eventos decorrem no dia 1 de junho com dois workshops e o Sunset com a degustação da ementa “O Valor dos Simples” confecionada pelo IEFP, IP de Vila Real.



Este projeto tem o apoio financeiro do Programa Norte 2020.