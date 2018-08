Enquadrado no Festival Internacional de Imagem de Natureza, o Município de Vila Real promove o primeiro de uma série de 3 workshops de desenho de natureza e científico. O primeiro deles decorrerá nos dias 22 e 23 de setembro, dedicado ao tema do desenho de natureza e será ministrado por Maria Romão Ferreira. Nesta sessão serão abordadas as técnicas de Grafite e tinta-da-china através do desenho de observação, representando volumes e texturas em grafite.

Maria Romão Ferreira é Licenciada em Artes Plásticas pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha e Mestre em Ensino de Artes Visuais pela Universidade de Coimbra. Fez o Curso de Formação em Ilustração Científica pela Universidade de Aveiro, onde é aluna do Programa Doutoral em Biologia na especialização em Comunicação, Divulgação de Ciência e Ilustração Biológica. Colabora regularmente em alguns dos projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Ilustração Científica da Universidade de Aveiro. É ilustradora e professora de Artes Visuais. Lecionou os Cursos Livres de Ilustração e Técnicas de Pintura na Escola Superior de Educação de Coimbra e os Cursos Livres de Desenho da Natureza no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, abordando técnicas tradicionais e digitais. É membro do júri do Concurso de Desenho Científico e Desenho de Natureza do Município de Vila Real.

A inscrição no workshop é obrigatória e limitada a 15 participantes. Caso esteja interessado, deve preencher o formulário de inscrição em “https://goo.gl/forms/EhzCOgFtkdV1Raju1” até ao dia 14 de setembro de 2018. Os participantes devem-se fazer acompanhar por lápis de grafite “2H, HB, e 2B, caneta de tinta-da-china 0,05 Sakura ou similar, pincel sintético Nº1 e Nº 4 e ainda tinta-da-china. A ausência desse material inviabiliza a participação no workshop.

