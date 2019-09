Workshop de desenho de natureza no Centro de Ciência de Vila Real

Nos dias 28 e 29 de setembro, enquadrado no Festival Internacional de Imagem e Natureza 2019, irá decorrer, no Centro de Ciência de Vila Real, um workshop de desenho de natureza conduzido por Maria Romão Ferreira, com duração de catorze horas.

Maria Romão Ferreira é licenciada em Artes Plásticas pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, mestre em ensino de Artes Visuais pela Universidade de Coimbra. Fez o Curso de formação em Ilustração Científica na Universidade de Aveiro, onde é aluna do programa Doutoral em Biologia na especialização em Comunicação, Divulgação de Ciência e Ilustração Biológica. Colaborou em projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Ilustração Científica da Universidade de Aveiro. É ilustradora e professora de Artes Visuais. Lecionou os Cursos Livres de Ilustração e Técnicas de Pintura na Escola Superior de Educação de Coimbra e os Cursos Livres de Desenho da Natureza no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, abordando técnicas tradicionais e digitais. Juntamente com os seus alunos é autora da Fanzine ARAKA. É membro do Júri do Concurso de Desenho da Biodiversidade do Município de Vila Real.

O workshop abordará a técnica de Scratchboard Preto. Scratchboard é uma técnica de raspagem com bisturi sobre uma placa de gesso cartonado onde é elaborado um desenho detalhado sobre a placa, de uma espécie botânica ou zoológica, com recurso a fotos como referência, para garantir uma reprodução realista.

A inscrição no workshop é gratuita mas obrigatória e limitada a 12 participantes a partir dos catorze anos.

Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição em www.fiin.pt até ao dia 26 de setembro de 2019