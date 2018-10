Enquadrado no Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN 2018), o Município de Vila Real promoveu, nos dias 22 e 23 de setembro, o primeiro de uma série de workshops de desenho científico e de natureza dedicado ao tema do desenho de natureza. Nas doze horas de duração, foram abordadas as técnicas de Grafite, tinta-da-china e Stippling, ministrado por Maria Romão Ferreira.

Para além da motivação para o desenvolvimento de uma expressão artística, esta série de workshops têm como objetivos principais promover a representação de espécies da fauna e flora e a difusão do conhecimento em domínios ainda pouco divulgados, sobretudo na área do desenho científico, um importante suporte para a produção de livros de cariz científico, com a representação pormenorizada de detalhes anatómicos, que muito contribuem para o enriquecimento didático e educativo.

Alguns dos trabalhos resultantes deste workshop irão integrar uma Exposição enquadrada no Festival Internacional de Imagem de Natureza, que estará patente no Teatro de Vila Real entre 9 de novembro e 28 de dezembro de 2018.

O workshop conta com o cofinanciamento do Programa Operacional Regional NORTE 2020.

Nota biográfica de Maria Romão Ferreira

Maria Romão Ferreira é Licenciada em Artes Plásticas pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha e Mestre em Ensino de Artes Visuais pela Universidade de Coimbra. Fez o Curso de Formação em Ilustração Científica pela Universidade de Aveiro, onde é aluna do Programa Doutoral em Biologia na especialização em Comunicação, Divulgação de Ciência e Ilustração Biológica. Colabora regularmente em alguns dos projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Ilustração Científica da Universidade de Aveiro. É ilustradora e professora de Artes Visuais. Lecionou os Cursos Livres de Ilustração e Técnicas de Pintura na Escola Superior de Educação de Coimbra e os Cursos Livres de Desenho da Natureza no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, abordando técnicas tradicionais e digitais. É membro do júri do Concurso de Desenho Científico e Desenho de Natureza do Município de Vila Real.