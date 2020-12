Webinar “Educar Positivo” para os pais e encarregados de educação de Boticas

Realizou-se no passado dia 22 de dezembro, através da plataforma digital ZOOM, o webinar “Educar pela Positiva”, orientado por Alfredo Leite, psicólogo educacional do projeto Mundo Brilhante.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS 4G “Boticas ComVida”, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas, foi direcionada para os pais e encarregados de educação e teve como objetivos principais abordar questões relacionadas com a educação numa perspetiva positiva, melhorar as competências do participantes ao nível da gestão eficaz de problemas associadas às práticas educativas e parentais e ainda a divulgação de orientações para resolução de conflitos familiares.

Ao longo da sessão, Alfredo Leite abordou estas temáticas tendo em conta o atual contexto pandémico provocado pela Covid-19, assim como as constantes mudanças educacionais advindas dessa mesma situação e que tiveram impacto no dia a dia de muitas famílias.