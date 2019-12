Voluntariado Universitário promovido na UTAD

O Curso de Serviço Social da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro organizou na passada quinta-feira uma palestra sobre voluntariado universitário. O evento que se realizou na Escola das Ciências Humanas e Sociais da UTAD contou com a presença de Francisco Dias e Henrique Cardoso membros da VO.U. – Associação de Voluntariado Universitário.

No dia 5 de dezembro celebrou-se o Dia Internacional do Voluntariado e o Curso de Serviço Social da UTAD decidiu assinalar a data com um evento sobre voluntariado universitário destacando o voluntariado com refugiados. O objetivo principal desta atividade foi, segundo Paula Sousa docente da UTAD, motivar os alunos de Serviço Social a “participarem em atividades de voluntariado”. Os testemunhos reais pretenderam dar o exemplo aos estudantes de que para fazer voluntariado basta ter vontade. A questão dos refugiados foi abordada por Francisco Dias, membro da VO.U que contou a sua experiência como voluntário na Ilha de Lesbos na Grécia.

Durante a sessão, a VO.U. – Associação de Voluntariado Universitário foi apresentada por Henrique Cardoso. O projeto começou em 2008 com um grupo de jovens universitários que “queria mudar o mundo”. Inicialmente esta organização fazia visitas a pessoas que viviam isoladas na baixa do Porto, mas em 11 anos alargaram a sua atividade para diversos setores. Atualmente a VO.U conta com mais de 1000 voluntários.

A organização esteve a cargo da direção do curso de Serviço Social da UTAD e o evento foi aberto a toda a comunidade.

Manuel Almeida