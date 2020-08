Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas em Murça

A Câmara Municipal de Murça, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, realiza, até ao final do verão de 2020, a segunda edição do programa “Floresta Eco-Geração Murça”, no âmbito do Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.

Esta iniciativa é dirigida aos jovens do Concelho com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, centrando a sua atividade na consciencialização para a preservação e valorização dos diferentes elementos ambientais que caraterizam e distinguem não só o Município de Murça, mas também a região.

Na passada sexta feira, o Presidente da Camara Municipal, Mário Artur Lopes, o Vice Presidente, António Luis Marques e a Vereadora, Vilma Pereira, acompanharam a Presidente da Junta de Freguesia de Jou, Helena Teixeira, na visita que fizeram ao grupo de voluntários que desenvolviam actividades de caracter ambiental na Aldeia de Penabeice, na Freguesia de Jou, Concelho de Murça.

Mário Artur Lopes considera que esta iniciativa “se reveste de particular importância, dentro das políticas ambientais e florestais que tem sido realizadas neste mandato”.

Neste contacto, tiveram ainda oportunidade de constatar algumas das ações que estes jovens do Concelho de Murça se propõem desenvolver, como a realização de ações de sensibilização da população para a biodiversidade existente no território, prestar auxílio aos vários agentes no âmbito da prevenção de fogos florestais e catástrofes ambientais, promover o património natural do Concelho e, também, apresentar soluções para diferentes problemas ambientais que são transversais ao país e ao mundo.

Foi também interessante verificar, como a diversidade das áreas de formação dos voluntários, permite com que as soluções e projetos apresentados incluam conhecimentos e respostas tão distintas.

Realça-se ainda a importância da componente digital e das ferramentas eletrónicas, como um meio privilegiado de atuação e de comunicação em todo o projeto. A divulgação através das redes sociais é uma das formas utilizadas para fazer chegar a mensagem ao público mais jovem.

O projecto “Floresta Eco-Geração Murça” cumpre todas as normas e diretrizes da DGS em âmbito de Covid-19, sendo ainda veículo de sensibilização a este nível.

No final, pretende-se realizar uma ação conjunta de todas as equipas e grupos participantes ao longo do verão, de forma a apresentar os resultados a todos os intervenientes e à comunidade em geral.

A defesa da natureza e da protecção ambiental é de extrema importância para o Município de Murça, e o Executivo Municipal tem de forma continuada e persistente, posto em pratica um conjunto de medidas que demonstram exactamente o peso que tem nas suas politicas de intervenção.