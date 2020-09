«Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» 2020 em Mesão Frio

A edição 2020 do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», a cargo do Instituto Português do Desporto e da Juventude, dinamizado em parceria com a Câmara Municipal de Mesão Frio e a Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André, chegou ao fim, ontem, dia 31 de agosto. Desde o dia 1 de julho, cerca de trinta jovens foram repartidos por três quinzenas, com o intuito de reforçar a vigilância florestal e de preservar a natureza e as florestas.

Os jovens atuaram no terreno, em grupos de dois elementos, nos lugares do concelho mais propensos a incêndios florestais e realizaram trabalhos de prevenção de incêndios, nomeadamente no miradouro de São Silvestre, no miradouro da Cruz de Donsumil, no miradouro da Senhora da Piedade, nas praias fluviais da Rede e do Rio Teixeira, nos lugares do Rojão de Cima, de Porto de Rei e no Castro de Cidadelhe.

Para os jovens, cuja jornada findou, a iniciativa constituiu uma mais-valia, não só para a formação cívica, como também, para a transmissão de boas práticas que se prendem com a valorização do nosso maior bem comum, que é a natureza.