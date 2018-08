A 80ª Edição da Volta a Portugal em Bicicleta vai passar em Mondim de Basto no sábado, dia 11 de agosto, naquela que será a penúltima etapa da prova.

No ano em que se assinalam os 40 anos sobre a primeira chegada à Senhora da Graça, em 1978, a prova vai registar duas passagens por Mondim, antes da subida ao Monte Farinha. Serão percorridos 70 km dentro do concelho de Mondim de Basto, com três contagens de montanha de 1ª categoria e com passagem pelo centro das aldeias de Ermelo, Fervença, Barreiro e Pioledo.

Conheça em pormenor o percurso e os respetivos horários de passagem, através da consulta da informação disponível na página oficial do Município em http://municipio.mondimdebasto.pt