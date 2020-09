Volta a Portugal em Bicicleta: 1ª Etapa inicia hoje em Montalegre

O coração de Montalegre testemunha o arranque da primeira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, este ano em edição especial em virtude da crise epidémica da covid-19.

Acontece na próxima segunda-feira. Pelas 12h50, na Praça do Município, dá-se a partida simbólica com o tradicional “cortar da fita”. 10 minutos depois, o arranque oficial na “Variante Rolo Corujeira”.

Terá o nome de Volta a Portugal, mas acrescenta a palavra Especial. Realiza-se de 27 de setembro a 5 de outubro. Uma data fora do calendário inicialmente previsto para a 82.ª edição, agendada para 29 de julho a 9 de agosto e que salta para 2021. Com 1.183,9 quilómetros, os ciclistas partem de Fafe (prólogo) no próximo dia 27 e chegam a Lisboa (contrarrelógio), no feriado do 5 de outubro. Três das etapas têm final coincidente com prémios de montanha: Santa Luzia, em Viana do Castelo, 3ª categoria, Senhora da Graça, em Mondim de Basto, 1ª categoria, e Torre (Covilhã), categoria especial.