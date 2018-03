Voleibol feminina da AAUTAD na final nacional universitária de 2018

Pelo 2º ano consecutivo a Equipa Feminina de Voleibol Universitária da AAUTAD, conseguiu apuramento direto para a fase final Nacional Universitária, a realizar de 23 a 27 de abril de 2018 Aveiro.

Este 2º Torneio de Apuramento realizado na passada 3ªf e 4ªf na Cidade da Covilhã – Universidade da Beira Interior (UBI). A equipa da UTAD obteve só vitórias, nos 4 jogos realizados, contra as equipas da Universidade do Algarve, Universidade de Évora (EU), Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e Universidade da Beira Interior (UBI).

Este trabalho é o resultado realizado ao longo dos últimos anos, com inicio em setembro e final em junho de cada ano letivo. No âmbito do 3º ano de Ciências de Desporto – Ramo de Jogos Desportivos Coletivos – Especialização em Voleibol.

Esta equipa é da responsabilidade do Docente e Treinador Vicente João, onde junta a sua função de professor, treinador e investigador do CIDESD, onde trabalha com um grupo com cerca de 40 alunos dos mais diversos cursos da UTAD.

A equipa de Voleibol feminina é composta por alunas de Ciências de Desporto, Reabilitação Psicomotora, Bioengenharia, Serviço Social, Enfermagem, Tecnologias de Informação e Comunicação, dentro deste grupo estão presentes alunos do Programa Erasmus (oriundos da Espanha e Polónia).