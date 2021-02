Visita às obras na Rampa do Calvário

O executivo municipal visitou, recentemente, as intervenções previstas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), em Vila Real, nomeadamente na Rampa do Calvário. Esta intervenção prevê a instalação de elevadores, ligando a cota baixa da Av. Almeida Lucena (junto ao Arquivo Distrital) com a cota alta do Largo do Pioledo.

Nesta visita foi possível verificar o andamento das obras de requalificação do arruamento e instalação de meio mecânico da Rampa do Calvário, que ligará a cota baixa da Av. Almeida Lucena com a cota alta do Largo do Pioledo, empreitada que avança também a bom ritmo. Salienta-se neste projeto o acabamento em betuminoso previsto para o pavimento do arruamento da Rampa do Calvário facto que, aliado à introdução da circulação nos dois sentidos no Pioledo, permitirá potenciar a utilização destas vias no acesso ao centro da cidade, diminuindo-se assim o congestionamento de trânsito noutras zonas, como referiu o presidente da câmara municipal Rui Santos.

O autarca, consciente dos transtornos causados pelas obras, embora em parte minimizados pelo confinamento provocado pela pandemia, aproveitou para solicitar a compreensão de todos os cidadãos pelos constrangimentos provocados, sublinhando que é por uma boa causa e que depois de concluídas todas as obras Vila Real será uma cidade melhor e de todos, sem exceção.

Estas empreitadas vêm juntar-se a muitas outras que estão concluídas, lançadas ou já em execução, num total de 17 milhões de euros comprometidos, o que representa 95% das intervenções previstas, faltando apenas avançar com o projeto da ponte pedonal e ciclável sobre o rio Corgo.