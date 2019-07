Vinho Folar e Rock ‘n’ Roll: um festival diferente à beira rio

As margens do rio Rabaçal, no Gorgoço, acolheram, mais uma vez, o Vinho Folar e Rock’n’ Roll. Um festival que já “faz parte da tradição de Santa Valha”, freguesia de Valpaços, que, ao longo do dia, recebeu cerca de 200 pessoas num local à beira rio, à sombra das árvores, num ambiente de convívio e de gosto pelo rock.

A história deste festival começou com três amigos que tinham as suas respetivas bandas e gostavam de organizar concertos. O gosto pelos diferentes tipos de música e principalmente pelo rock levou-os a realizar as duas primeiras edições, em 2011 e 2012, aquando da festa da cidade de Valpaços. “O nosso objetivo principal era promover as bandas da região”, contou Hugo Picamilho, um dos organizadores e membro da banda PadariaGanG. Entretanto, dois dos amigos ficaram sem grupos e, a certa altura, aquando de uma “patuscada” do PadariaGanG nas margens do Rabaçal, surgiu a ideia de passar a realizar o festival de rock “num bom spot”. Tão bom que é la que se realiza o evento desde 2013.

Hoje, a organização é constituída por 15 membros, 13 dos quais são da aldeia de Santa Valha, sendo dois deles, Hugo Picamilho e Micael Santos, os elementos presentes desde as primeiras edições. “As coisas, no princípio, eram um bocado “punk”, isto é, “do it yourself”, juntávamos o material que alguns amigos iam emprestando e lá fazíamos o festival. Numa das primeiras edições, ainda tivemos um pouco de prejuízo, porque não sabíamos bem como é que tudo funcionava, mas, hoje a organização está melhor”, explicou Hugo Picamilho, fazendo uma pausa para acrescentar: “Somos todos voluntários, aqui só ganhamos uma T-shirt e uns finos, mas vale a pena”.

