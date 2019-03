Vilar de Maçada comemora o Carnaval num desfile em Alijó

Como já tem sido habitual, anualmente as ruas de Alijó enchem-se de miúdos e graúdos, juntando Instituições e Associações num desfile carnavalesco que anima todos os presentes.

Foi, desta forma, que mais uma vez, o Csrc Vilar de Maçada reuniu Utentes e Colaboradoras para participar no desfile de 1 de março, com o tema “Os Artistas de Vilar de Maçada”. Assim, estiveram presentes ilustres cantores portugueses, como a Ágata, a aclamada Amália Rodrigues, a Ana Malhoa, a Ana Moura, o Carlos do Carmo, o Delfim Júnior, o José Malhoa, o Marco Paulo, a sensação do ano passado Maria Leal, o Paco Bandeira, o Quim Barreiros, o Roberto Leal, a Rosinha, a Ruth Marlene, o Saúl, o Tony Carreira, o Toy e o Zé do Pipo. Não esquecendo que também quis marcar presença na festa a cantora e compositora brasileira Ivete Sangalo.

Em frente da Câmara Municipal, dançámos a “Dança na Motinha” do Ympério Show e Delfim Júnior.

Foi com alegria e boa disposição que participámos neste evento e nos reunimos com outras Entidades. Desejamos que estas iniciativas se prolonguem por vários anos e que o espírito de animação envolva todos os presentes.

A direção do CSRC Vilar de Maçada