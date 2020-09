Vila-realenses podem visitar obra de requalificação da Escola de São Pedro

A obra de reabilitação Escola Secundária de São Pedro está praticamente concluída. Depois de um investimento de cerca de 4,5 milhões de euros, a Escola está mais confortável, mais bonita e preparada para dar as melhores condições de ensino à comunidade escolar.

Assim, o Município de Vila Real convida os vila-realenses a conhecerem a renovada Escola Secundária de São Pedro na próxima terça-feira, dia 15 de setembro, entre as 9h00 e as 17h30.

Devido à pandemia de COVID-19 e de forma a poderem fazê-lo nas melhores condições de segurança sanitária, serão organizados grupos de 10 pessoas, acompanhados por um guia, através de um percurso previamente delimitado.

Cada grupo sairá com cerca de 30 minutos de intervalo. O uso de máscara será obrigatório, bem como a reserva de lugar num determinado horário. Para procederem à marcação do horário que mais lhes convém, os interessados deverão utilizar o número de telefone 259308148, durante o horário de funcionamento do Município. Não poderão ser garantidas visitas a quem não tenha previamente feito a marcação.