Vila-realenses no top de utilizadores de canais desportivos em Portugal

Estudo realizado pelo site “ComparaJá.pt”

No âmbito do estudo “Comparador de TV, Net, Voz”, realizado pelo site “ComparaJá.pt”, foi apurada a percentagem de cada distrito de Portugal em relação às suas preferências aquando da adesão a um pacote de telecomunicações.

Da população inquirida, 16.4% dos habitantes vila-realenses optam pela assinatura de canais especializados em desporto, a maior percentagem do país. O distrito da Guarda, por outro lado, apresenta a percentagem de interesse mais baixa, com 6.4%.

A capital de Trás-os-Montes também apresenta a maior percentagem no que toca à importância do telefone fixo, com 18%. No extremo oposto ficam Lisboa e Porto, com 8%.

Quanto à escolha do pacote a utilizar, os vila-realenses são os que menos escolhem o pacote mais completo, com apenas 13%, e destacam-se também por serem o distrito que mais considera a internet “dispensável”, com 43%.

Luís Miguel Gusmão