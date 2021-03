Vila Real: zona superior do mercado municipal já reabriu

Reabriu, ontem, a zona superior do Mercado Municipal de Vila Real e o Executivo Municipal aproveitou a ocasião para efetuar uma visita às novas instalações para auscultar a opinião dos comerciantes relativamente a alguns aspetos que queiram melhorar.

“Esta parte está praticamente pronta e está em condições funcionais”, frisou Carlos Silva, vereador da Câmara Municipal de Vila Real com o pelouro da gestão e manutenção de equipamentos e infraestruturas, acrescentando que, o passo seguinte será a intervenção no piso inferior.

No que diz respeito ao prazo de execução, o vereador esclareceu que está a decorrer dentro do previsto e que, no primeiro semestre deste ano, por volta de junho, espera-se que a intervenção esteja concluída. “Esta é uma obra de alteração profunda para que este espaço vá ao encontro daquilo que são as necessidades da atividade comercial que aqui se desenvolve. Procuramos fazer uma obra para melhorar o Mercado Municipal, dar-lhe mais conforto e condições para a transição de produtos que aqui ocorre”, reforçou.

Recorde-se que, além desta intervenção no mercado, que inclui um estacionamento para os clientes, a autarquia está a intervencionar toda a envolvente deste espaço para tornar este espaço “mais agradável e atrativo”.

Notícia completa na próxima edição a 31 de março.