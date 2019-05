Vila Real Zen: Meditação, yoga e pilates de volta ao Jardim da Carreira

Nos dias 20 e 21 de julho o Jardim da Carreira voltará a ser o ponto de encontro para mais uma edição do VILA REAL ZEN, uma iniciativa do Município de Vila Real que visa dar a conhecer a oferta de atividades e técnicas de meditação existentes no concelho de Vila Real, assim como as entidades promotoras.



Os participantes poderão conhecer e experimentar, num ambiente aprazível e descontraído, várias modalidades ligadas ao relaxamento e à meditação, como yoga e pilates, com o objetivo principal de aprender a gerir o stress do dia-a-dia e assim alcançarem uma melhor saúde e bem-estar. Esta iniciativa pretende, essencialmente, motivar e sensibilizar os visitantes para a importância da prática de atividades de equilíbrio, tranquilidade e harmonia.