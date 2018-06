Decorreu no passado fim de semana a 1ª edição do “Vila Real Youth Cup 2018”, um torneio de futebol de formação que juntou no Campo do Calvário, no Estádio do Monte da Forca e no Complexo Desportivo da UTAD 15 clubes portugueses e estrangeiros, 42 equipas e mais de 740 atletas, para além dos mais de 150 adultos que acompanham os atletas e todos os pais que nestas idades seguem e assistem aos jogos dos seus filhos.

Numa organização conjunta entre a Panther Force, o SC Vila Real e a Footconect e a ADCE Diogo Cão, este torneio, que incluiu os escalões de Sub 9, Sub 10, Sub 11 e Sub 13, terminou no Estádio do Monte da Forca, num verdadeiro clima de festa, com todos os participantes a poder assistir ao jogo entre o Sporting Club de Portugal (Escola de Alfena) e o Moreirense Futebol Clube, no escalão de Sub 13, jogo que este último venceu. Depois todos receberam uma medalha e os troféus respeitantes aos campeonatos que disputaram.

Foi sem dúvida uma experiência bastante positiva e enriquecedora para todos os intervenientes.

Este torneio inseriu-se no Projeto “Save it” (www.saveitproject.eu), projeto incluído no Programa Erasmus+ da União Europeia. Este projeto visa fomentar valores e condutas positivas através do desporto. As crianças brincam, jogam a adquirem competências mentais, físicas e sociais entendidas como as mais adequadas para o seu crescimento.

Um exemplo desta vertente será o “Cartão Branco”, o cartão do Fair Play que será colocado em prática ao longo do torneio. O “Cartão Branco” poderá ser exibido aos atletas, treinadores/diretores e pais sempre que exista um gesto de jogo limpo, jogo justo, de fair play…

Pareceu unânime a todos que esta primeira edição terá futuro com a possibilidade de a tornar ainda mais internacional e a melhorar no aspeto desportivo e social.