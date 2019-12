Vila Real volta a receber prova do WTCR em 2020

Ontem à noite, a Federação Internacional Automóvel (FIA) confirmou o calendário da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de 2020 e, nos dias 19, 20 e 21 de junho do próximo ano, Vila Real volta a fazer parte desta competição.

“Estamos em conversações com a Eurosport e a FIA para a renovação do contrato desde a prova deste ano. Felizmente, a opinião de todos os envolvidos, incluindo os pilotos e as equipas, é de que Vila Real é uma das melhores provas do campeonato e que deve ser mantida”, frisou o presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, acrescentando que o município conta com todos os seus parceiros para “esta negociação e para o planeamento e organização do evento de 2020”.

De referir, ainda, que o WTCR 2020, que tem confirmados 10 eventos e dois novos destinos: Coreia do Sul e Espanha, traz algumas novidades no que às regras da competição diz respeito, nomeadamente a regra de peso de compensação, prometendo, assim, um elevado nível de competitividade e emoção.